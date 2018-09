Nascondeva la droga nel marsupio: arrestato 21enne a Campagna

Un 21enne gambiano, S.M le sue iniziali, residente nel centro storico di Campagna, è stato arrestato in località Starza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Il giovane, che si trovava come passeggero a bordo di un motociclo condotto da una persona risultata estranea ai fatti, è stato trovato in possesso di 172 grammi di hashish e di 10 grammi di marijuana. La droga era già stata suddivisa in dosi ed era nascosta in un marsupio. Nel corso dei controlli i carabinieri hanno sequestrato anche la somma di 100 euro circa, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno, il 21enne è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.