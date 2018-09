Colpo a Campagna, fanno esplodere il bancomat e rubano 7 mila euro

Banditi in azione, la scorsa notte, in località Quadrivio di Campagna. Ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della filiale “Biper”, ex Banca della Campania, riuscendo a portare via circa 7mila euro.

Le indagini

Il raid è avvenuto intorno alle 3. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che puntano a risalire all’identità dei tre ladri attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza