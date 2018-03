Campagna spegne 500 candeline: corteo e festeggiamenti in città

Parte il progetto “Campagna 500°”. La città, infatti, in occasione di un anniversario molto importante, e cioè i festeggiamenti per i 500 anni da quando Campagna ha ottenuto il titolo di città tramite la bolla papale del 26 marzo del 1518, è pronta ad ospitare convegni, mostre, presentazioni, per rilanciare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del proprio territorio. Il progetto, ideato dall’associazione Giordano Bruno e voluto dall’amministrazione comunale, prevede la realizzazione di sei eventi lungo l’intero anno.

Il programma

Si parte giovedì 8 marzo 2018 con “Campagna Antiqua – dalle origini al 500”. Alle ore 9:00 presso Largo S. Antonio partirà un corteo storico che attraverserà le vie del centro storico, a cura dell’istituto comprensivo “Campagna Capoluogo”. A seguire l’orchestra del liceo musicale dell’istituto T. Confalonieri eseguirà l’inno nazionale ed europeo. Alle ore 11:00 si terrà il convegno intitolato “Campagna Antiqua e Medievale” con i saluti del sindaco di Campagna Roberto Monaco, della Pro Loco e dei dirigenti scolastici. Interverranno Adriana Maggio, presidente dell’associazione “Giordano Bruno”, Rubino Luongo e Guido D’Agostino, storici del Comitato scientifico “Storia di Campagna”. Conclude l’evento l’orchestra del liceo musicale T. Confalonieri con le esecuzioni di brani di musica classica.

