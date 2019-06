Campagna, rubano 400 litri di gasolio mentre i camionisti dormono: si indaga

Nuovo furto nel salernitano. Questa volta, i ladri sono entrati in azione a Campagna lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. In particolare, i malviventi hanno rubato diversi metri di recinzione metallica e 400 litri di gasolio per autotrazione, dai serbatoi di due camion in sosta. I conducenti, come riporta Ondanews, durante il colpo, stavano dormendo: i ladri sono riusciti ad agire nel silenzio, servendosi di pompe meccaniche particolari.

Gli accertamenti

Indaga, dunque, il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina e la Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli, per risalire all'identità dei responsabili del colpo.