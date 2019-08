Controlli serrati nelle aziende: sospeso un laboratorio tessile a Campagna

Controlli serrati, stamattina, da parte del personale dell’ispettorato del Lavoro e dell’ASL di Salerno: i Carabinieri della Stazione di Campagna hanno denunciato due cittadini stranieri per l’impiego di manodopera clandestina.

La scoperta

Presso un capannone adibito a laboratorio tessile è stato accertato l’impiego di 6 lavoratori stranieri non in regola con le norme previdenziali, di cui uno minore di 16 anni, uno clandestino e uno destinatario di un provvedimento di inammissibilità di richiesta di asilo e quindi da espellere. Inoltre, è emersa la presenza di un sistema di videosorveglianza esterno non in regola e sono state accertate numerose violazioni alle normative in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro: poichè è stato constatato anche il 20% di utilizzo di manodopera irregolare, l'attività verrà sospesa. I due clandestini, infine, sono stati condotti in Questura per avviare la procedura di espulsione. Il monitoraggio continua.