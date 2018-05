Campagna primavera Telethon 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Anche quest’anno la U.I.L.D.M. di Salerno scende in piazza a fianco della Fondazione Telethon per la Campagna Primavera nei giorni 4 e 5 maggio. Una campagna che, come sempre, ha l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca sulle malattie rare, e che quest’anno è stata dedicata alle donne: “Io per lei” è lo slogan che accompagnerà l’edizione di quest’anno,e che verrà proposta nelle piazze in occasione della festa della mamma. Le protagoniste sono quattro mamme, una volontaria, una donatrice, una ricercatrice e una donna con una patologia neuromuscolare, che, insieme, danno voce all’impegno di tutte le mamme che affrontano ogni giorno le difficoltà delle malattie genetiche rare. I prossimi 5 e 6 maggio i volontari della UILDM saranno in piazza per distribuire i Cuori di biscotto, contenuti in eleganti scatole di latta, a fronte di una donazione minima di 12 euro. “Ringraziamo tutti i volontari per il loro prezioso contributo – afferma il Presidente della UILDM di Salerno Elvira Rizzo. Un ringraziamento particolare anche alle associazioni del territorio che ci supportano in queste importanti iniziative, come l’Associazione Amici di Lola, La Croce d’oro di Montecorvino Rovella, il Consorzio Handy care e l’Associazione No Aids.” Questi i punti di raccolta che vedranno impegnati i volontari della UILDM di Salerno nella Campagna Primavera: • venerdì 4 –sabato 5 e domenica 6 maggio ore 9,00 – 19,00 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona a Salerno (Ingresso visitatori); • venerdì 15-sabato 16 e domenica 17 dicembre ore 9,00 – 18,00 presso il Villaggio della Solidarietà Guido Scocozza, in Via Pio XI n.5 a Salerno; • venerdì 15-sabato 16 e domenica 17 dicembre ore 9,00-19,00 presso la Bottega Solidale Follie d’Arte in Via Caterina Alessandrina n.5 a Salerno; • sabato 5 - domenica 6 dicembre ore 9,00-13,00 / 16,00-19,00 presso il Bar Bewhite in Via Camillo Benso Cavour, 138 - Montecorvino Rovella; • sabato 5 maggio ore 9,00- 18,00 e domenica 6 maggio ore 9,00- 14,00 Corso Armando Diaz (altezza civico n.130) Mercato San Severino; • sabato 5 - domenica 6 maggio ore 9,00-18,00 P.zza Corinto a Buccino; • domenica 6 maggio ore 9,00-13,00 presso il Santuario S. Maria P.zza S.Antonio Abate – Buccino (SA) • sabato 5 - domenica 6 maggio ore 9,00-18,00 P.zza Vittorio Veneto Agropoli