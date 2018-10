Ragazza di 23 anni accoltella un uomo durante un litigio

Accoltellò un ragazzo al termine di una lite: obbligo di dimora per una ragazza di 23 anni. La misura cautelare è stata notificata dai carabinieri della stazione di Campagna, su decisione del gip del tribunale di Salerno, per una giovane di Eboli. La ragazza dovrà restare in casa durante la notte e firmare ogni giorno presso la stazione carabinieri della città. I fatti che la riguardano, risalgono al 28 agosto scorso, quando a Campagna, durante una lite per futili motivi, la donna accoltellò una persona per tre volte, provocandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. La ragazza è ritenuta responsabile dei reati di lesioni pluriaggravate e porto abusivo di arma bianca. Le indagini avevano condotto all'identità della giovane in poco tempo, per la quale la procura aveva poi richiesto misura cautelare, ora accolta dal gip.