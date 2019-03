Presa in giro dai compagni di classe: disabile cambia scuola a Campagna

Presa in giro e deruba a scuola dai compagni di classe. La vittima di questo nuovo caso di bullismo è una ragazzina disabile che frequenta un istituto scolastico di Campagna.

Il dramma

Inizialmentela ragazza non avrebbe avuto problemi ad ambientarsi. Poi – secondo il racconto della madre – sarebbe stata insultata più volte su Whast App riguardo ad un presunto flirt con l’unico ragazzo presente in aula. Di recente, invece, è stata derubata del telefonino. Un vero e proprio incubo per la ragazza e la sua famiglia, che, in preda all’esasperazione, ha sporto denuncia. E, appena è girata la voce del coinvolgimento dei carabinieri, è spuntato il cellulare rubato. Ma la madre ha deciso, comunque, di farle cambiare scuola.