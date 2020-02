Tonnellate di riifuti abbandonati a Campagna: scattano i controlli

Le guardie volontarie del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos di Salerno hanno effettuato nuovi controlli nel territorio del comune di Campagna. E, precisamente, in località Tuori di Serradarce, dove hanno rinvenuto tonnellate di rifiuti indifferenziati, ma anche rifiuti speciali non pericolosi ed in particolare pneumatici esausti, parti di carrozzeria, materiale plastico, scarti di lavorazione industriale, guaine bitunmose esauste, beni durevoli dismessi , suppellettili, indumenti, etc..

Il sequestro

Dopo aver prodotto i necessari rilievi fotografici sull'enorme quantità di rifiuti abbandonata sul ciglio della strada, i volontari hanno svolto alcune verifiche sulle modalità di detenzione di animali d'affezione da parte di alcuni titolari di azienda per prevenire qualsiasi fenomeno di maltrattamento o di detenzione in condizioni etologicamente incompatibili alla loro natura. A giorni sarà nuovamente inviata una dettagliata relazione al sindaco, all'assessore all'ambiente e al comando di Polizia Municipale per attivare le necessarie procedure per la bonifica dell'area.

