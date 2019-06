"Dobbiamo portare via nostro nipote", ma il raggiro fallisce: finti nonni in fuga

Momenti di apprensione, mercoledì mattina, a Campagna, dove due persone hanno cercato di portate via un bambino da un asilo nido.

Il fatto

Un uomo e una donna – riporta Ildunque – si sono presentati davanti al personale scolastico spacciandosi per i nonni di un bimbo. Ma le educatrici della struttura non cadute nell’inganno. Hanno chiesto subito la delega dei genitori per consentire l'uscita del piccolo. E così la coppia, essendone priva, è stata costretta ad andare via. Entrate poi in contatto con i genitori del bambino, le educatrici hanno avuto la conferma che i due avevano messo in scena una farsa per poter portare via il piccolo. La notizia ha fatto, in poco tempo, il giro della comunità.