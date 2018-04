Scompare per tre giorni da casa: anziano trovato morto a Campagna

Di lui si erano perse mercoledì sera quando il figlio, preoccupato, ha allertato i carabinieri per denunciarne la scomparsa. Ma, questa mattina, Attilio Guida, 78 anni, residente in via Oppidi a Campagna, è stato trovato morto tra le sterpaglie nei pressi di un canale, non molto lontano da casa.

Il caso

A rinvenire il cadavere sono stati i carabinieri insieme agli uomini della Protezione Civile. Sul posto è giunto anche il medico legale che ha svolto l’esame autoptico esterno che ha confermato la morte per causa accidentale.