Vaccini anti-influenzali: al via la campagna 2019-2020 nell'Asl di Salerno

Al via, mercoledì 30 ottobre, la campagna vaccinale 2019-2020 nell'Asl Salerno.



Dove vaccinarsi

La vaccinazione viene effettuata dai medici di famiglia, dai pediatri di libera scelta e presso gli ambulatori vaccinali dei distretti sanitari dell'ASL.



A chi è raccomandato il vaccino

Anche quest’anno si perseguirà l’obiettivo di prevenire le forme gravi e complicate di influenza in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave: anziani e persone di tutte le età affette da malattie croniche. Le categorie a rischio cui sarà offerta attivamente e gratuitamente la vaccinazione sono soggetti di età pari o superiore a 65 anni, donne in gravidanza, bambini oltre i 6 mesi con malattie croniche, bambini o adolescenti in trattamento cronico con acido acetilsalicilico. Ancora, adulti con malattie croniche ricoverati presso strutture per lungodegenti, personale sanitario, familiari di soggetti a rischio, personale di servizi pubblici, lavoratori a contatto con animali e donatori di sangue.



La prevenzione

Importanti, per prevenire l’influenza, piccole azioni di igiene quotidiana, come lavarsi frequentemente le mani (con acqua o gel alcolici), riparare il naso e la bocca quando si starnutisce, stare a casa quando si è malati. E, ancora, usare mascherine se si hanno sintomi influenzali e ci si trova in luoghi affollati, come scuole o ospedali. Per informazioni sui centri vaccinali consultare il sito Aslsalerno.it nella sezione “vaccinazioni”, in home page.