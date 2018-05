Il principe Alberto di Monaco torna a Campagna: tour con Monaco

Alberto di Monaco tornerà a Campagna, mercoledì 16 maggio, per una visita di Stato. Il principe arriverà nel primo pomeriggio, alle 15, e visiterà, accompagnato dal sindaco Roberto Monaco, le testimonianze storiche e architettoniche relative al periodo di amministrazione feudale di Campagna sottoposta ai Grimaldi di Monaco.

Le tappe

Una visita che partirà dal convento di San Bartolomeo, sede del Museo della memoria e della pace, per poi giungere nel centro storico. Un periodo (1532-1641, 1660-1673), in cui la città è stata la capitale feudale nel Regno di Napoli (che comprendeva feudi in Campania, Puglia e in Basilicata ), che è ricordato come il Secolo d’Oro. Era il 1997 quando Alberto di Monaco, da principe ereditario, venne la prima volta a Campagna ed ora, dopo un anno e mezzo di continui contatti ed un rapporto che si è stretto sin dagli anni ’90 con la città, questo ritorno da sovrano. Questo viaggio nasce dagli incontri tra i rappresentanti delle località francesi e italiane, che per motivi storici e culturali sono collegate al Principato di Monaco e associate nei Siti Storici dei Grimaldi.