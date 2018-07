Rifiuti vicino alla campana del vetro: multato noto ristoratore

Gli agenti della Polizia Municipale hanno bonificato l’area adiacente la campana per la raccolta del vetro in via Madonna di Fatima, nel quartiere Pastena a Salerno.

Le multe

Dall' ispezione delle buste contenenti i rifiuti sono emersi elementi utili all'identificazione di due responsabili degli abbandoni, tra cui il titolare di un ristorante del centro storico, già noto per l'abbandono di rifiuti sul suolo pubblico nell'area mercatale di largo San Giovanniello, e di un residente di via Dei Principati. Entrambi saranno sanzionati con verbale di 500 euro.