Allagamenti nel salernitano, 4 milioni stanziati dalla Regione: ecco per quali comuni

A seguito delle riunioni operative della scorsa settimana per risolvere la problematica degli allagamenti della zona vesuviana sarnese e dopo i primi interventi urgenti di pulizia con le società Sma e Cas impegnate sul territorio da giorni, la giunta regionale della Campania ha programmato 4.149.194,66 euro a valere sulle risorse del Por Campania Fesr per la realizzazione di tre interventi esecutivi, proposti dai Consorzio di Bonifica: ripristino della funzionalità idraulica dell'alto corso del Rio Sguazzatorio, zona di San Marzano sul Sarno per un importo complessivo pari ad 1.247.152,52 euro; ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del comune di Castel San Giorgio, per un importo complessivo pari ad 1.203.243,00 euro; bonifica idraulica della piana di Lavorate nel Comune di Sarno, per un importo complessivo pari a 1.698.799,14 euro. Nei prossimi giorni partirà il cantiere per la bonifica del canale Bottaro nel centro di Scafati.