Fase 2, nuova ordinanza di De Luca: stop alcolici dopo le 22, bar chiusi all'una

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmata una nuova ordinanza (n.53) che prevede nuove misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le nuove disposizioni

Il nuovo provvedimento dispone: è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22 da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; dalle ore 22 alle 6 è vietato il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali; per i bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, resta consentita la facoltà di apertura a partire dalle ore 5 ed è disposto l’obbligo di chiusura entro l’una, con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22. Come da precedente ordinanza, non vi sono limitazioni nell'orario di chiusura di ristoranti, pub e pizzerie.

La sicurezza

La nuova ordinanza raccomanda, inoltre, “ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramento, in particolare nelle zone ed orari della cosiddetta movida”. E di adottare, laddove necessario, “provvedimenti di chiusura temporanea di “specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.