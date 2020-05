Campania, l'annuncio di De Luca: "Pensioni minime a 1000 euro"

"In Campania la Fase 2 è già cominciata. Siamo la prima regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Economico e Sociale vale oltre 900 milioni, un terzo di quanto hanno stanziato tutte le Regioni insieme". Lo ha annunciato il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina facebook.

Capitolo pensioni

"Già da venerdì scorso - ha aggiunto - sono cominciati i pagamenti alle imprese e ai professionisti. Si continua anche oggi con i pagamenti. E con le altre misure per le famiglie. A maggio e giugno le pensioni minime saranno pagate mille euro. Lo avevamo detto, lo abbiamo fatto.

I dati

Nel rimarcare il primato della Campania, il governatore ha anche condiviso i dati pubblicati da Il Sole 24 Ore, in merito agli stanziamenti delle Regeioni per il sostegno a famiglie e imprese contro l'emergenza Covid-19. La Campania ha stanziato 908 milioni di euro. Così distribuiti: 253 risorse regionali, 655 riprogrammazione fondi strutturali. La precentuale della distribuzione dei fondi: 61,8% per welfare e famiglie, 36,8% per il finanziamento alle imprese, 1,4 % imprese garanzie mutui. Importo pro capite euro 156,6.