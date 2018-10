I campetti di Mariconda riconsegnati al quartiere e alla parrocchia

Il Sindaco Enzo Napoli ha riconsegnato alla cittadinanza i campetti sportivi adiacenti la Parrocchia Madonna del Rosario (quartiere Mariconda), interessati da lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza a cura dell'amministrazione comunale.

Il commento

"La parrocchia ed il quartiere avranno nuovamente a disposizione un impianto per la pratica sportiva e l'aggregazione sociale nell'ambito del programma di manutenzione e riqualificazione di tutti i rioni cittadini che il Comune sta conducendo per garantire decoro, sicurezza e qualità della vita - ha detto il primo cittadino - E' un'area per lo sport. I quartieri periferici della città non sono mai stati trascurati".

La delibera e le Universiadi

"I campetti di Mariconda saranno gestiti direttamente dalla chiesa - ha spiegato l'assessore comunale allo sport Angelo Caramanno - e questa è una formula vincente. Di qui a poco scenderemo in campo con una delibera ad hoc per alcune prescrizioni e opportunità che riguairdano impianti di quartiere non ancora affidati. Per quanto concerne le Universiadii, le gare sono on the road, in dirittura di arrivo. la Regione farà gli affidamenti, noi verificheremo i lavori. Ad alcune cose provvederemo in proprio. Sono convinto che lo stadio Arechi verrà fuori bello e attrezzato magari anche per la categoria superiore, ce lo auguriamo. Il lavoro della squadra di calcio, quando lo stadio Arechi diventerà cantiere, non sarà condizionato. Probabilmente sarà un po' condizionato l'accesso dei tifosi ai singoli settori, perché dovremo necessariamente lavorare per step e procedere all'installazione di altri tornelli per aumentare la capienza. Durante l'installazione dei tornelli e dei sediolini, sarà chiuso il settore interessato ai lavori, uno per volta".

Gallery