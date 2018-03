Campionati europei Sochi 2018: Claudia Memoli conquista la medaglia d'oro

La schermitrice salernitana Claudia Memoli è vicecampionessa d’Europa. La bravissima atleta del Club Scherma Salerno, infatti, ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto femminile individuale under17 ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso sulle pedane di Sochi, in Russia.

L’obiettivo

Un secondo posto di grandissimo valore per Claudia, allieva del maestro Marco Autuori, nata e cresciuta sulle pedane del sodalizio di via Laurogrotto proprio come l’olimpionica della sciabola Rossella Gregorio. Per la giovane fiorettista, ora, con quest’argento che luccica al collo, il sogno e la voglia di non fermarsi: lunedì sulle pedane di Sochi c’è la gara a squadre, e la Memoli proverà a bissare il titolo europeo di un anno fa conquistato con il team Italia under17 a Plovdiv.