Campionato italiano di atletica leggera: vince il salernitano Roberto Ricco

Battipaglia alla ribalta nazionale grazie a Roberto Ricco. Il 37enne salernitano, infatti, ha vinto il campionato italiano di Atletica Leggera riuscendo a battere tutti i suoi competitori. Si tratta di un bel riconoscimento non solo per Ricco ma per tutti gli sportivi della regione Campania e un anche esempio di vita sano e morigerato per tutti i giovani. A tifare per lui i familiari e gli amici che ora lo attendono per festeggiare la sua vittoria.