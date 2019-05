Campionato di Bridge, allori per due giovani promesse salernitane

Più che un gioco di carte, è un gioco con le carte: il bridge è un vero e proprio sport della mente, adatto a giocatori di tutte le età e di tutte le culture. Lo sanno bene i giovanissimi Francesco Pio Landi e Massimo Merola che si sono aggiudicati la Medaglia di legno, conquistando il 4^ posto al Campionato Nazionale di Bridge che si è svolto ad aprile, a Salsomaggiore.

L'osservazione

Gioco di coppia per eccellenza, il bridge è oggetto di studio da parte di un centinaio di ragazzi della scuola media salernitana che, dunque, è riuscita anche a conquistare gli allori a livello nazionale. "Per noi il bridge è stimolante e ci aiuta a ragionare e a migliorare in matematica, nonchè a mettere in pratica strategie e riflessioni - dicono Landi e Merola- La nostra coach, Anna Greco, e il professore Tommaso Lombardi, ci ha seguito in un percorso a scuola che ci ha consentito di distinguerci al Campionato Nazionale". "Il Bridge, - incalza Landi - a differenza di come molti sostengono, è utile anche per prevenire le dipendenze perchè non è un gioco, ma uno sport". Un plauso, dunque, ai due giovanissimi campioni salernitani che promettono: "L'anno prossimo, conquisteremo un posto in classifica ancora migliore".