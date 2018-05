Campione Italiano di Vela: riconoscimento del Comune di Salerno per Marco Gallo

Riconoscimento del Comune di Salerno, domani 15 maggio alle ore 12, a Palazzo di Città, per Marco Gallo, Campione Italiano della Classe Olimpica Laser Standard di Vela. Per l'amministrazione comunale, saranno presenti il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore allo Sport Angelo Caramanno, l'assessore alle Politiche Giovanili Mariarita Giordano e il consigliere Fabio Polverino, mentre per la Lega Navale Italiana di Salerno il Presidente Fabrizio Marotta e il consigliere Francesco Bavosa.

Il campione

Marco Gallo è nato a Salerno il 13 giugno 1985, ha iniziato l'attività sportiva della VELA a 5 anni con il gruppo agonistico della Lega Navale Italiana di Salerno (1991 - 1998). Ha praticato diversi sport tra cui l'atletica leggera e taekwondo al campo sportivo "Vestuti " di Salerno, successivamente ha sostituito il taekwondo con il karate raggiungendo livelli nazionali, cintura nera "secondo Dan", ha giocato nella Vietri Raito.In famiglia c'è alla base una forte passione per il mare e per la barca a vela, motivo per il quale ha iniziato a praticare questo sport senza mai abbandonarlo del tutto. Successivamente alla Lega Navale è entrato a far parte del gruppo Atleti del Circolo Canottieri Irno, grazie al quale è cresciuto nella disciplina della classe Laser barca Olimpica. Si è diplomato al Liceo scientifico Da Procida di Salerno, contestualmente all'attività velica ha intrapreso gli studi di Giurisprudenza all'Università di Salerno, fermati in seguito, entrando a far parte del gruppo atleti della Guardia di Finanza (Fiamme Gialle) anno 2011.

Gli altri premi

I risultati più importanti conseguiti: Campione Europeo classe ByteC11; 5° al campionato Europeo classe Laser; 14°su 150 imbarcazioni al campionato mondiale Laser; Campione Italiano classe Laser 2015; 4° World Cup Series Rolex Miami classe laser; 38 tappe circuito nazionale vinte tra juniores e assoluto classe Laser ; 47 podi Nazionali tra giovanile e assoluto classe Laser; 1° Ranching italiano assoluto juniores; 5° Ranching mondiale ISAF; Giochi del Mediterraneo Pescara 2009; 5° al mondiale 2016 ( a soli 4 punti dal podio ); Campione Italiano 2018.