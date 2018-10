Sorpreso con 2 chili di hashish: arrestato 37enne straniero a Campolongo

Un pregiudicato 37enne di nazionalità marocchina, residente in zona Campolongo di Eboli, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente.

I controlli

Nel corso di una perquisizione i carabinieri di Capaccio Paestum lo hanno trovato in possesso di circa 2 kg di hashish. Dopo le formalità di rito, il marocchino è stato condotto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’Autorità giudiziaria.