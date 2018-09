Campus di Fisciano, iniziati i lavori per il passaggio al coperto

Duecentoventi metri di camminamenti coperti, dal bus terminal agli edifici del Campus. E’ uno degli interventi in corso in queste settimane nell’ambito del programma di "CostruendoUnisa" per l’Università di Fisciano.

I lavori

Si tratta di strutture per il passaggio al coperto, che vogliono migliorare ulteriormente gli spostamenti e la mobilità dei pedoni all'interno del Campus, soprattutto nelle giornate piovose o eccessivamente soleggiate. “I percorsi coperti con strutture in acciaio inox che garantiscono una maggiore conservazione qualitativa – spiega il Rettore Aurelio Tommasetti - sono un’ulteriore attenzione alla comodità e alla sicurezza per i nostri studenti ed utenti con disabilità e, in generale, per tutti coloro che vivono e attraversano quotidianamente gli spazi del campus”.

Tra un mese si svolgerà l’inaugurazione.

