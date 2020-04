Via vai di canadair a Salerno città: numerosi incendi

Un via vai di Canadair, in questo pomeriggio, nel cielo di Salerno. La motivazione sta nell'aumento di incendi registrati tra i Picentini e la Valle dell'Irno, oggi e negli ultimi giorni. Come anche a Caggiano e in altre aree interne del territorio.

Gli accertamenti

Indagini in corso, sui roghi, di probabile origine dolosa: si tratterebbe di atti gravissimi, specie in questo contesto d'emergenza, con ulteriore lavoro e sforzo da parte dei caschi rossi e in alcuni casi anche delle associazioni di protezioni civile, già impegnate a far fronte al piano di prevenzione per il contenimento del Covid-19.

