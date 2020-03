Servizi sociali: canale Skype per i cittadini a Nocera Superiore

I servizi sociali sono considerati servizi pubblici essenziali dal nostro ordinamento e dalla nostra Costituzione. Ecco perché il Comune di Nocera Superiore, per essere vicino a coloro che non possono accedere agli uffici, ha pensato di portare l'ufficio direttamente nelle case dei cittadini.

I dettagli

Da oggi, venerdì 13 marzo, grazie alla collaborazione tra i sistemi informativi comunali e l'Area sociale, è attivo il contatto Skype ufficiosocialecomunenocerasuperiore. Per collegarsi è sufficiente utilizzare questo link https://join.skype.com/invite/ijLPQMXIUfFC Attraverso questo canale, sarà possibile dialogare in diretta con l'assistente sociale del Comune di Nocera Superiore per qualsiasi dubbio, necessità o richiesta di supporto. Il contatto risponde in orario d'ufficio tutte le mattine dal lunedì al venerdì e il pomeriggio del martedì e del giovedì.