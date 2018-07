Canapaestum, nuovo brand di cannabis light appena nato spopola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È nato ora il nuovo brand cilentano di Cannbis Light, CanaPaestum. Produttore di infiorescenze, semi e derivati della canapa. Tutto prodotto a Capaccio Paestum. Il direttore di CanaPaestum, Aldo Matrone insime al padre Raffaele, Vincenzo Matrone, hanno creato un grande brand e portato la novita' della produzione di canapa a Paestum. In vendita sul loro sito, nelle tabaccherie della zona e nei vari locali che in occasione del periodo estivo, per la sicurezza ed il divertimento dei loro clienti l'hanno scelta. È stato scelto l'artista Salernitano Valentino Annunziata, ormai amico di famiglia per curare la parte grafica, infatti ha realizzato un'edizione limitata di etichette per le confezioni e per realizzare il sito web. Che dire.. con CanaPaestum ci aspetta un'estate davvero divertente, all'insegna dell'amicizia, del relax e del divertimento. Tutti i prodotti CanaPaestum, sono naturali, coltivati proprio a Capaccio\Paestum nel massimo rispetto della natura. Disponibili su canapaestum.com, nelle migliori tabaccherie e nei vari locali.