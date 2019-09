In nave da Salerno a Catania, con canarini maltrattati e armi: il blitz della Finanza

Guardia di Finanza in azione, a Catania: serrati i controlli per i passeggeri della navi traghetto e da crociera, grazie ai quali è stato possibile denunciare alla Procura etnea alcune persone in possesso di droga e non solo. Inoltre, sono state sequestrare oltre 70 confezioni di farmaci anabolizzanti che un cittadino maltese nascondeva a bordo del proprio tir parcheggiato nei depositi portuali.

I controlli

E, come riportano i colleghi di Cataniatoday, ancora, sono stati confiscati più di 170 esemplari di canarini (poi affidati al Parco d'Orleans di Palermo) trasportati, in gabbie anguste ed in pessime condizioni igieniche, da un cittadino tunisino sbarcato dalla nave proveniente da Salerno poi denunciato all'autorità giudiziaria per maltrattamento di animali. Denunciato, ancora, un cittadino di origine bengalese trovato in possesso di oltre mille prodotti illegali, costituti da articoli di bigiotteria senza le indicazioni sulle loro caratteristiche organolettiche, e peraltro irregolari rispetto alle precise normative del codice del consumo, nonché diverse paia di occhiali contraffatti recanti i brand di famose case di moda (Giorgio Armani, Ferrari, Gucci e Dolce & Gabbana). Sequestrate in un altro caso armi e munizioni. Il caso più eclatante - fa sapere la Gdf - è quello di un harleysta, sbarcato dal traghetto proveniente da Salerno, trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa alimentata con 8 cartucce attive dello stesso calibro ed un coltello fuori misura, nascosti sotto la sella della sua moto.