Cancro al polmone, la salernitana Serena Ranieri vince il Glcc Global Award

Il Lung Cancere Journalism Award (premio per l’eccellenza nel giornalismo sul cancro del polmone) è stato lanciato dalla Global Lung Cancer Loalition (Glcc) nel novembre 2011 per riconoscere un giornalista, o un mezzo di informazione che abbia eccelso nella sensibilizzazione sul più grave fra tutti i tumori: quello al polmone. Da allora, ogni anno, tra i singoli vincitori nazionali nominati dalle 37 organizzazioni federate alla Glcc nei quattro continenti, e già premiati con un Nation Award, viene scelto un vincitore assoluto cui viene conferito il Global Award.

I premi

Quest’anno Paola Staccioli e la salernitana Serena Ranieri (membro del comitato femminile plurale di Confindustria Salerno), entrambe ammalate di cancro al polmone e già vincitrici del Nazional Award sono state proposte da Alcase Italia per il premio internazionale (Global Award) con tre articoli del loro blog le O2 su Repubblica.ita: “Second Life”, “I Want to Grow Old” e “May battle on all fronts”. Una bella soddisfazione la loro vittoria contro agguerriti concorrenti stranieri, provenienti da Stati Uniti e mezza Europa. Le due targhe verranno consegnate a Paola e Serena nel corso del quarto Meeting Nazionale Alcase.