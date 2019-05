Sala Consilina, cagnolino resta incastrato in un sottoscala: salvato dai vigili del fuoco

Salvato un cagnolino, questa mattina, a Sala Consilina: come riporta Ondanews, infatti, l'animale era finito in un sottoscala vicino ad un edificio in via Godelmo, rimanendo incastrato all’interno di un muro.

L'intervento

Ad udire i suoi guaiti, i dipendenti del vicino bar “Scacco Matto” che hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco: i caschi rossi del Distaccamento di Sala Consilina, dunque, sono riusciti a liberare l'amico di zampa, non senza difficoltà. Vicino al luogo dell’accaduto era presente anche un altro cagnolino. Sul posto anche gli agenti del locale Comando di Polizia Municipale che hanno preso in carico i due cani: per adottarli, è sufficiente rivolgersi ai caschi bianchi del Comune di Sala Consilina.