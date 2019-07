Investe un cane, parcheggia e va via: l'amico di zampa è morto, orrore a Policastro

E' stato investito in strada e lasciato morire, un Pastore Tedesco, a Policastro Bussentino. Nei pressi della stazione, l'amico di zampa, dopo essere stato travolto, è stato trascinato per vari metri dal conducente che subito dopo ha parcheggiato l’auto ed è andato via.

La segnalazione

Come riporta Ondanews, la presenza dell’animale incastrato tra le ruote è stata segnalata da alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco: nonostante i tentativi, l'animale è morto ed è stato dato in custodia ad alcuni dipendenti del Comune di Santa Marina per la sepoltura.