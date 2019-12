Cane scomparso a Giffoni Sei Casali: l'appello del padrone

Cane scompare nel nulla a Giffoni Sei Casali. Si chiama Cico, ha circa 1 anno, è un Jack Russel, e loro padroni sono molto affezionati. Purtroppo 4 giorni fa è scomparso, e da allora nonostante le ricerche per tutta la città, la denuncia e gli annunci su Facebook non è stato ancora trovato. "Non sappiamo più come cercarlo, e perciò ci affidiamo a voi" ci scrive il proprietario. Cico è scomparso a Giffoni Sei Casali, precisamente alla frazione Capitignano, ha microchip e vaccinazioni. "Siamo disperati, e a chi lo trova daremo sicuramente una ricompensa". Chiunque abbia informazioni può contattare Ciro al numero 3345285757, sono Roberto. Grazie