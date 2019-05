"Raccolga le feci del cane": donna minacciata con coltello a Nocera Inferiore

"Raccolga le feci del cane: non possono restare in strada". L'invito al decoro e alla pulizia, che una signora ha rivolto al padrone di un cane, in piazza del Corso, a Nocera Inferiore, è suonato come un oltraggio, un affronto. L'uomo, infatti, ha estratto un coltello e l'ha minacciata.

La denuncia

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto e le immagini sono ora al vaglio del comando di polizia locale agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi. Dopo l'identificazione, per il padrone del cane scatterà l’indagine giudiziaria con denuncia all’autorità competente.