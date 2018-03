San Valentino Torio, entra per sbaglio in un terreno privato: cane ucciso brutalmente

Orrore a San Valentino Torio. Come denuncia l'animalista Teresa Salsano del canile di Cava, un cagnolino è stato ucciso barbaramente, anche con l'uso di un'arma da fuoco, venerdì sera. La sua "colpa" sarebbe quella di essere entrato per puro caso nella proprietà di un privato che lo gli ha tolto brutalmente la vita. "L’uomo è stato fermato immediatamente dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, ma subito rilasciato perché l’imputazione non prevede l’arresto: per lui una denuncia a piede libero", racconta Teresa Salsano.

L'appello per il riconoscimento

"Se qualcuno lo riconoscesse può rivolgersi al Canile di Cava de’ Tirreni: era un maschio, taglia media, nero. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia per stabilirne la causa della morte. Grazie alle forze dell’ordine ed al servizio Veterinario dell’ASL di Nocera Inferiore", ha concluso l'animalista.