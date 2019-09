Tre cani si allontanano da casa e finiscono in autostrada: salvati dall'Anas sull'A2

Sarebbe potuta terminare in dramma, la disavventura di tre cani di razza pastore tedesco lungo l’austrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dell’Area di Servizio Salerno Est. Come riporta Ondanews, la Squadra Anas in servizio sul tratto salernitano ha salvato infatti i tre animali che vagavano ai bordi della barriera spartitraffico, in località San Mango Piemonte.

Il lieto fine

I cani hanno rischiato di essere investiti dalle auto in transito: grazie ai microchip sono stati identificati e riconsegnati ai proprietari. I cani si erano allontanati dalla località di Giovi, a circa 5 km di distanza, smarrendosi in autostrada.