“Adotta un cane del tuo territorio”: si rinnova l'iniziativa ad Agropoli

Si terrà domani, 23 febbraio, alle ore 11, il secondo incontro nell’ambito dell’iniziativa lanciata dal Comune di Agropoli: “Adotta un cane del tuo territorio”, nell’Aula consiliare del Comune di Agropoli. A prender parte all'incontro, il sindaco Adamo Coppola, il comandante della Polizia municipale, Maggiore Carmine Di Biasi ed il Responsabile di Mister dog Village Srls di Acerra, Raffaella Zito, la struttura che ha in ricovero i randagi del Comune di Agropoli.

L'invito

Presenti, le scuole del territorio e i rappresentanti delle Associazioni di volontariato: attraverso materiale informativo appositamente preparato, saranno illustrati i cani presenti presso la struttura partenopea e le loro caratteristiche (visibili anche su Comune.agropoli.sa.it/adotta-un-cane/). Gli incontri, operati con cadenza mensile, l’ultimo sabato di ogni mese, sono occasione per far conoscere gli amici a quattro zampe che la struttura gestisce per conto dell’Ente, invogliando il pubblico, che è invitato a partecipare, ad adottarli. Nella stessa sede, infatti, coloro che vorranno, potranno compilare gli appositi moduli per l’adozione.