Baronissi, branco di cani prende di mira una donna: dramma sventato

Forte spavento, per una donna, in località Sava di Baronissi. Nei pressi di via Don Minzoni , e più precisamente in prossimità della nuova area occupata dal parcheggio di recente inaugurazione, come riporta Zerottonove, una donna, verso le ore 7.30 circa, è entrata in contatto con sei cani di grossa taglia che hanno costretto la malcapitata a cercare rifugio all’interno di un’auto, per evitare che la situazione degenerasse.

Il pericolo scampato

Il marito è intervenuto in soccorso della donna ed ha anche denunciato il fatto alle autorità competenti: dramma sventato, dunque, mentre risulta degno di attenzione il problema del randagismo che sta prendendo sempre più piede nella zona.