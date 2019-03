Salerno-Napoli: cani in autostrada, uno viene investito e ucciso

Tensione, stamattina, sull’autostrada Salerno Napoli, in direzione nord. Come riporta Salernonotizie, due cani vagavano impauriti sul raccordo che collega Fratte con l’uscita Salerno Nord direzione Porto/Sighelgaita.

Uno dei cani, purtroppo, è stato investito e ucciso, mentre l’altro è stato salvato grazie all’arrivo della polizia stradale che ha fatto da scudo alle altre auto che sopraggiungevano. Non si sa come mai i due animali si trovassero in autostrada.