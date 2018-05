Roccapiemonte, tre cani avvelenati: l'ira degli animalisti

Amarezza a Roccapiemonte: tre cani, infatti, sono stati avvelenati da ignoti. A denunciare il fatto, l'associazione zoofila rocchese “Dalle zampe al cuore onlus”, scesa in campo per aiutare altri due amici di zampa in fin di vita.

La reazione

Per far luce sulla vicenda, l'associazione sporgerà denuncia alle forze dell'ordine, per risalire ai responsabili del vile gesto.