Microchip a tre cuccioli, trovato cane randagio: controlli vigili-Asl a Brignano

Personale del Nucleo Operativo del Comando di Polizia Municipale di Salerno è intervenuto oggi in via Brignano Superiore. Il personale sanitario ha provveduto alla microcippatura di 3 cuccioli di cane. Si era ancora in tempo per la procedura: hanno età inferiore ai 60 giorni previsti, con un proprietario. Inoltre è stato rinvenuto un cane randagio, ancora cucciolo, che è stato recuperato ed affidato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane per il relativo ingresso al Canile Municipale di Ostaglio-Fuorni.

I controlli

Prosegue l'attività di controllo del territorio, congiuntamente a personale medico dell'ASL Veterinaria di Salerno ed al personale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, per l'accertamento del rispetto delle norme del Regolamento per la Tutela e il Benessere degli Animali, per la regolare microcippatura e per la verifica di eventuali maltrattamenti.