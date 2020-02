Scoperta choc: cani e gatti avvelenati a Sant'Angelo a Fasanella

Terribile scoperta a Sant'Angelo a Fasanella: cani e gatti sono stati avvelenati, le carcasse degli animali sono state recuperate e consegnate all'Asl. Lo scrive infocilento.it

I dettagli

L'area è stata presa in consegna dal nucleo cinofili antiveleni per la bonifica. E' stata sporta denuncia contro ignoti. I carabinieri forestali, comandati da Franco Cinnadaio, stanno proseguendo le attività di indagine per risalire ai colpevoli.