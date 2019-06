Dylan scompare a Montecorvino: dopo l'appello, i proprietari ritrovano il cagnolone

E' stato ritrovato Dylan: il cucciolone scomparso a Montecorvino Rovella che, ora, ha potuto rincontrare i suoi proprietari, insieme a Laika, altra cagnolina che aveva fatto perdere le sue tracce, per poi tornare a casa.

Il ringraziamento della proprietaria

"Grazie di cuore per l'aiuto - ci scrive la proprietaria, dopo l'appello diffuso tramite Salernotoday - Un grazie anche a Maria Baldi che è arrivata subito sul posto del ritrovamento di entrambi i cani e grazie a Pavel Nicoletta e Armando Generoso per aver trattenuto Dylan e a Anna Marzullo per aver trattenuto Laika". Una storia a lieto fine.