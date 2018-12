Cani da caccia salvati a Felitto dai Vigili del Fuoco

La cronaca riserva non solo notizie di spietati maltrattamenti ai danni degli animali ma anche commoventi storie di amore per gli amici a quattro zampe. I vigili del fuoco, a Felitto, hanno salvato cani da cinghiale che erano caduti in acqua, nelle Gole del Calore. Uno di loro era riuscito ad arrampicarsi su uno scoglio, mettendosi in salvo. I caschi rossi, che li hanno localizzati grazie al Gps che gli animali portavano al collo, avevano ipotizzato in un primo momento un salvataggio in elicottero. Poi hanno usato la teleferica per evitare di spaventarli. Sono intervenuti anche gli speleologi.