Cani senza guinzaglio: blitz al Parco del Mercatello

Elevati 5 verbali di 166 euro. In tre casi, la multa è scattata perché la conduzione dei cani era avvenuta senza guinzaglio fuori dall'area di sgambamento. Un altro padrone è stato multato perché l'animale non era microchippato. Infine una multa per mancata raccolta delle deiezioni