Palinuro, cani bagnini salvano due turisti finiti in una secca

Cani "eroi" a Palinuro. Le Unità Cinofile SICS - scrive infocilento.it - sono intervenute in località Saline per mettere in salvo due turisti finiti in in una secca.

I soccorsi

I due ragazzi, di 29 e 25 anni, erano stati trascinati a 80 metri da riva, in balia delle onde. Non riuscivano più a raggiungere la spiaggia e hanno cominciato a sbracciare. In palese difficoltà, sono stati avvistati e raggiunti dai bagnini a quattro zampe.