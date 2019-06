Moio della Civitella: approvato il progetto per il canile

Sarà realizzato un canile municipale a Moio della Civitella: come disposto dall'amministrazione guidata dal sindaco Enrico Gnarra, è stato approvato il progetto definitivo per il recupero di animali randagi e per la loro custodia.

L’intervento, con relativo importo complessivo di 359.143, 19 euro, consiste nella realizzazione di una struttura a servizio della collettività, completa di spazi dedicati al ricovero degli animali e ambienti destinati al personale.