Canoa aperta alle persone con bisogni speciali: intesa tra il Circolo Canottieri Agropoli e Cilento4All

Sarà stipulato sabato mattina (2 giugno) alle 10.30, presso lo stabilimento balneare “La Cascata”, a Paestum, il protocollo d’intesa tra il Circolo Canottieri Agropoli e Cilento4all per la realizzazione di attività sociali e turistiche per famiglie con bisogni speciali.

Il programma

L’iniziativa, ribattezzata “Il mare per tutti”, è stata organizzata in collaborazione con Med Service s.r.l. e con il patrocinio del Comune di Capaccio Paestum. Interverranno il vicepresidente e il direttore sportivo del Circolo Canottieri Agropoli, Claudio Pignataro e Leopoldo Catena, il presidente di Cilento4all Giovanni Minucci, e l’assessore allo Sport del Comune di Capaccio Paestum Franco Sica. Dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa, sono previste prove in acqua con le canoe, prove di nuoto, laboratori e giochi in spiaggia.