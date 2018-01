Canto per te arriva a Sanremo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà a Sanremo, la finale di Canto per Te. Il festival della musica leggera, che ha visto nel 2017 diverse tappe, vedrà l’ultimo appuntamento di questa edizione, al Palafiori di Sanremo, il prossimo 6 febbraio. Al termine di ogni appuntamento, sono stati selezionati concorrenti, provenienti da tutta Italia. Il format, nato da un’idea di Genni Criscuolo, patron della manifestazione e dal direttore artistico Marcello Attanasio, è diventato negli anni, grazie alla costanza dell’ideatore, un appuntamento fisso e molto atteso. La premiazione dei concorrenti, scelti dalla giuria, si terrà sul palco di Casa Sanremo, durante la serata del 6 febbraio, occasione nella quale i primi tre classificati si esibiranno. I finalisti, in fermento per il grande appuntamento sono: Elvira Dello Ioio e Rossella D’Orsi (entrambe di Castellammare di Stabia-Napoli, Campania), Carmen Marrazzo (di Nocera Inferiore-Salerno, Campania), Morena D’Ambrosio (di Bisceglie –Barletta, Puglia), Fatima Rizzato (di Veglie-Lecce, Puglia), Francesca Stieven (di Pagani-Salerno, Campania), Gabriele Cirigliano (di Castelsaraceno-Potenza, Basilicata), Imma Baldi (di Cava de’Tirreni-Salerno, Campania), Luigi Passero (di Napoli-Campania), Luisa Picerno (di Balvano, Potenza-Basilicata), Pasquale Iannone (di Fisciano –Salerno,Campania), Sharon di Cunzolo (di Eboli-Salerno, Campania), Vitalina Menza (di San Gregorio Magno- Salerno, Campania), Iris Francesca Mattioli (di Carpino-Foggia, Puglia), Giuseppe Pes (di Nulvi-Sassari, Sardegna), Simone Criscuolo (di Pontecagnano Faiano-Salerno, Campania). Tutti i finalisti, selezionati nelle diverse tappe di Canto per Te e durante concorsi gemellati con il Festival della Musica Leggera, parteciperanno ad uno stage, curato dal soprano Antonella De Chiara e dalla pianista Luisiana De Chiara, presso l’Accademia Musicale “Harmonia” a Pontecagnano Faiano, il 26,27 e 28 gennaio 2018, per preparare i brani che interpreteranno a Sanremo. La giuria, composta da professionisti, sarà presieduta da Marcello Attanasio, musicista e direttore artistico; Antonella De Chiara, soprano; Enza Ganà, cantante; Mario Tortoriello, autore e produttore discografico; Francesca Sproviero, presentatrice televisiva e attrice di teatro; Antonio Pellegrino, cantante. La finale sarà ripresa con fotografie e video dallo studio “Vincent Criscuolo” di Pontecagnano Faiano e trasmesso sulle frequenze di Italia Mia Tv (canale 274 del digitale terrestre) e da Canale Italia Cantando Ballando (canale 161 del digitale terrestre), il giorno 21 febbraio 2018 alle ore 20:30.