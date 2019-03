Caos adolescenziale, paralisi degli adulti: corsi professionali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’adolescenza è un periodo di vita caratterizzato da una destrutturazione per una nuova costruzione, usando il materiale che ognuno ha a disposizione: famiglia, società, gruppo coetanei, scuola, sport, e non per ultimo fortuna/sfortuna. Quanto più le parti sono numero-se e funzionanti tanto più ci sono possibilità che avvenga una buona costruzione della nuova identità. Da sempre l’adolescenza è stata definita “il passaggio dall’infanzia all’età adulta”. Oggi sembra che questo ponte non colleghi più adeguata-mente i due estremi: i bambini troppo precoce- mente si comportano da adolescenti, gli adolescenti restano tali anche quando dovrebbero diventare adulti. La giornata di studio, che si terrà presso il chiostro di San Francesco a Cava de' Tirreni (Piazza S. Francesco 1) il 16 marzo 2019 dalle ore 9, organizzata in due momenti (riflessione teorica e parte esperienziale), è rivolta a psicologi, medici, insegnanti, assistenti sociali, educatori, istruttori sportivi e a tutti coloro che sono chiamati a rispondere in modo creativo, intelligente e discreto alle richieste che l’adolescente continuamente fa con il suo mondo caotico e sempre più capovolto. La finalità della giornata è aiutare a riflettere sulle difficoltà, criticità, possibilità per comprendere e costruire modelli d’intervento educativi-riabilitativi che possano fungere da buona prevenzione e da cura efficace là dove necessario. Sono disponibili ECM perle figure di psicologo, logopedista, assistente sociale, terapeuta della neuro psicomotricità, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale ed infermiere. Le iscrizioni sono obbligatorie per gli ecm e si effettuano tramite e-mail (sipi@sipintegrazioni.it) o prenotazione telefonica (081 7308211). PROGRAMMA Ore 9.00 Saluti delle autorità: Sindaco, Vincenzo Servalli Ore 9.30 - 11.00 Discussant: Giovanni Ariano, Presidente Sipi-Integrazioni. Riflessione sulle tematiche adolescenziali: difficoltà, criticità, prospettive, progetti possibili. Interverranno: Maria Gemmabella (Dirigente CGM, Napoli), Nello Baselice (SER.T, ASL Cava de’ Tirreni), Aldo Diavoletto (N.P.I. ASL SA,) Linda Candela (Assistente Sociale, Presidente Associazione “Oltre L’Orizzonte”), Maria Alfano (Dirigente Liceo Classico M. Galdi), Luigi Maiale Tarantino (Giornalista), Fra Pietro (Capo Scout). Ore 11.00 - 11.30 Coffee break. Ore 11.30 - 13.00 Massimo Ammaniti, Università La Sapienza di Roma, membro dell’International Psychoanalytical Association. Presentazione del libro “Adolescenti senza tempo”, Raffaello Cortina Editore, 2018. Discussant: Amina Bisogno, Didatta Sipi, Responsabile dei servizi clinici per l’infanzia e l’adolescenza. POMERIGGIO Dalla teoria alla pratica Ore 14.30 - 15.30 Rappresentazione teatrale (Cooperativa Lithodora): “Thirteen…un mondo capovolto”, regia e testo Alessandra Ranucci. Ore 15.45 - 17.00 Vissuti, pensieri ed emozioni con un gruppo di genitori, educatori, insegnanti ed adolescenti. Discussant: Tommaso Biccardi, Didatta Sipi, Supervisore della struttura psichiatrica Kairòs di Integrazioni, Casoria (NA), Presidente Sipi Salerno.