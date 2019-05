Caos dei tetti di spesa nelle Asl campane, da Salerno non arrivano i dati: l'allarme di Federlab Italia

"La Asl Salerno non è in grado di fornire i dati del monitoraggio e tutte le Asl della Campania applicano, in maniera diversa, quando lo fanno, la normativa dei tetti di spesa. Insomma: regna il caos più totale e la Regione Campania, che non dà indicazioni univoche, alimenta la confusione con il suo silenzio. Un silenzio provocato non si sa se dall'ignoranza del problema o se invece da una colpevole superficialità".